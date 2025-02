Mattei: «La Lazio è l’unica squadra a non aver impegnato ancora un giocatore acquistato a gennaio. Si dice che...»

Le parole di Stefano Mattei sulla Lazio di Baroni. Ecco cosa ha detto

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il giornalista di Rai Sport Stefano Mattei. Di seguito le sue parole sulla Lazio.

PAROLE– «La partita è stata giocata molto bene. Sono stati commessi errori fatali e c’è stata sfortuna sul secondo gol. La squadra ha reagito sempre oltre a fare la partita, questa è una nota positiva. Nota negativa è stata l’infortunio di Castellanos. Non so se è un caso o sia per il fatto che la squadra vada così forte, ma gli infortuni muscolari cominciano ad essere troppi. La Lazio è l’unica squadra a non aver impegnato ancora un giocatore acquistato nel mercato di gennaio. Si dice che sono giovani e che sono investimenti per il futuro, ma la Champions è adesso, non nel futuro. Adesso si parla di Dele-Bashiru a Venezia, non capisco perché, con Rovella diffidato, non possa giocare Belahyane »