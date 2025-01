Mattei: «La Lazio deve guardarsi bene da Juventus e Milan. Se la squadra di Baroni non si attrezza...»

Le parole di Stefano Mattei sull’andamento della Lazio in questo periodo. Le sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha detto la sua sulla corsa al quarto posto e sul momento della Lazio.

PAROLE- «Faceva caldo quando dicevo che, con tutto il rispetto di Fiorentina e Bologna, la Lazio doveva guardarsi bene da Juventus e Milan. Sono le due squadre che iniziano ad uscire dal momento negativo anche a livello di infortuni ed adesso si stanno muovendo anche sul mercato. La Juventus sta per prendere Kolo Muani dal PSG. La Lazio, dopo aver fatto un miracolo nel girone d’andata, dovrebbe attrezzarsi per ripeterlo nel girone di ritorno. E per fare in modo che questo possa accadere deve muoversi sul mercato aggiungendo calciatori che possano aiutare. Se la Lazio non si attrezza potrebbe essere schiacciata dalla crescita di queste due squadre »