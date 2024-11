Mattei: «Contro il Bologna partita delicata, non perde da tre mesi. Baroni...».

Stefano Mattei, noto giornalista, ha parlato così della sfida di domenica sera tra Lazio e Bologna

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato così del match di domenica sera tra Lazio e Bologna:

PAROLE – «Quella di domenica è una partita dal coefficiente alto, si arriva a questa partita dopo la sosta, quando è sempre difficile ripartire. È una partita delicata, il Bologna non perde da tre mesi, contro il Napoli, l’unica sconfitta in stagione. Hanno qualche problema di formazione, ma li hanno tutti. Lucumì è rientrato tardi come Castellanos, vedremo quali saranno le scelte degli allenatori. Formazione? Dipenderà da come Baroni vedrà i giocatori in allenamento, poi capiremo con che modulo e a quali uomini si affiderà il mister. Mi sembra che il giorno prima della partita Baroni faccia una sorta di prova generale della formazione che poi manderà in onda il giorno dopo».