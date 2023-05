Mattei: «La pena della Juventus deve essere afflittiva e la classifica...»

Mattei, il giornalista di Raisport ha parlato ai microfoni di Radiosei soffermandosi sulla penalizzazione della Juventus

JUVENTUS – La decisione legata alla Juventus e della possibile penalizzazione si sta complicando. La squadra di Allegri sta vincendo molto, la pena deve essere afflittiva e se ora andiamo a vedere la classifica i famosi nove punti di penalizzazione che in molti ipotizzano non estrometterebbero i bianconeri dalla corsa Champions. Se la Juventus vincesse tutte e tre le ultime partite, per essere chiari, con quella penalità chiuderebbero comunque la stagione con più punti di Roma e Milan. Discorso diverso è quello che riguarda la Lazio che è comunque padrona del proprio destino dal punto di vista della matematica