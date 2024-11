Mattei: «La Lazio è una macchina che Baroni sta spingendo al massimo. Al tecnico andrebbe regalato a gennaio...»

Le parole del giornalista, Stefano Mattei, sulla Lazio di Baroni e sul mercato. Le sue dichiarazione

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha parlato del cammino della Lazio. Le sue parole.

PAROLE– La Lazio è una macchina che Baroni sta spingendo al massimo e questo è un merito di tutte le componenti. Questo, però, fa anche riflettere, non sempre si potrà andare a questi livelli, per questo andrebbe regalato a Baroni un altro centrocampista a gennaio.

ERRORI ARBITRALI– «Dentro questo avvio di stagione ci sono anche i rimpianti arbitrali per le gare con la Juventus e la Fiorentina. Gli errori sono stati tanti e non solo nei confronti della Lazio. Incredibile come il VAR non sia intervenuto a Bergamo per il fallo di mano di Hien che avrebbe dovuto portare al rigore per l’Udinese »