Mattei: «Infortunio Tavares? Un giocatore che ha un passato clinico non perfetto. Si rischierebbero tre-quattro gare. Penso che...»

Le parole del giornalista Stefano Mattei sulle condizioni fisiche di Tavares. Ecco cosa ha detto

Il tecnico della Lazio, con l’aiuto dello staff sanitario, dovrà capire quali sono le condizioni di Tavares e decidere poi se schierarlo o no col Bologna. Stefano Mattei che ai microfoni di Radiosei ha detto la sua sulla situazione.

PAROLE– «Infortunio Tavares? Un giocatore che ha un passato clinico non perfetto e muscoli un po’ fragili, non credo che sarà rischiato con il Bologna. Si rischierebbero tre-quattro gare. Penso che giocherà Pellegrini per poi valutare nella settimana che porterà al Parma. Con tutto il rispetto di Tavares non sarebbe utile prendersi questo rischio. Con il Bologna si può vincere anche con l’ex Juventus »