Hanno Detto
Mattei attacca Lotito: «La sua filosofia è famosa: usa e getta! Di nuovo mercato a saldo zero, di chi è la colpa?»
Il giornalista Stefano Mattei ha attaccato la strategia di Lotito in vista della sessione estiva di calciomercato. Le dichiarazioni
Il clima in casa biancoceleste si fa sempre più rovente con l’inizio ufficiale della sessione estiva di trasferimenti. A scuotere l’ambiente sono le durissime dichiarazioni rilasciate dal giornalista Stefano Mattei, intervenuto direttamente ai microfoni di Radiosei. Al centro della critica c’è la gestione economica e strategica del presidente Claudio Lotito, accusato di bloccare le ambizioni della squadra a causa di rigidi vincoli di bilancio e di una filosofia societaria che metterebbe in secondo piano la competitività sportiva del club capitolino.
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L’affondo di Mattei contro Lotito sul mercato della Lazio
Il nodo centrale della polemica riguarda le restrizioni finanziarie che stanno condizionando le trattative per i biancocelesti. Come denunciato da Mattei, la società si ritrova in una posizione di netto svantaggio rispetto alle concorrenti: «L’anno scorso l’unica squadra ad avere il mercato bloccato è stata la Lazio, ora l’unica ad averlo a saldo zero è sempre la Lazio. L’anno scorso la colpa è stata data ad un funzionario assunto da Cragnotti, quest’anno invece di chi è?». Un blocco che frena l’entusiasmo della piazza.
Il caso Reggina e la filosofia di Lotito secondo il giornalista
L’analisi si è poi spostata sul comportamento politico e imprenditoriale del patron, intercettato in Senato dall’agenzia Dire pochi giorni prima in merito al presunto acquisto di un nuovo club. Il cronista ha espresso parole durissime sulla gestione dei rapporti umani e professionali da parte di Lotito: «La filosofia di Lotito è famosa: usa e getta. Usa e poi getta cose, persone e situazioni. Tra un anno ci sono le elezioni e si candiderà, arriverà al suo obiettivo e poi getterà la Reggina».
Smantellamento Lazio: Formello punta a fare cassa
Le previsioni per le prossime settimane di mercato sono a dir poco preoccupanti per i tifosi. Non ci sarebbero incedibili all’interno della rosa e la priorità assoluta sarebbe esclusivamente di natura economica: «Nella Lazio sono tutti in vendita. A Formello sperano di vendere per fare cassa, l’aspetto tecnico è secondario». Un ridimensionamento che rischia di compromettere la rincorsa alle posizioni di vertice.
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