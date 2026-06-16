Cardone: «C’è un evidente ridimensionamento della rosa! Reggina? Lotito acquisterà»

Il giornalista Giulio Cardone ha analizzato l’attuale momento della Lazio in vista della sessione di mercato a saldo zero. Le dichiarazioni

Il mondo biancoceleste si trova a fare i conti con una realtà finanziaria e tecnica piuttosto complessa. Nel corso di un intervento approfondito ai microfoni di Radiosei, il noto giornalista Giulio Cardone ha analizzato lo stato di salute del club capitolino, portando alla luce dati allarmanti sul valore complessivo del parco giocatori a disposizione della società guidata da Claudio Lotito.

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Il crollo del valore economico per la rosa della Lazio

Il verdetto dei numeri descrive una flessione verticale e preoccupante rispetto al recente passato. Come rivelato dal giornalista di Repubblica, il patrimonio tecnico della società ha subito una svalutazione evidente: «L’anno scorso quando, Lotito e Fabiani ripetevano che il valore della rosa era sui 300 milioni, questo dato ci aveva colpito ma stando alle stime del mercato le cifre si avvicinavano a quelle reali. Ora siamo sui 220 milioni». Una discesa legata anche ai paletti finanziari che bloccano l’indice di liquidità a Formello.

Il caso Gila e i segnali di ridimensionamento nella Lazio

A certificare il mutamento delle gerarchie interne è la valutazione del singolo calciatore più prezioso in organico. Il cronista ha espresso forti perplessità sulla composizione qualitativa della squadra: «La cosa significativa è che il giocatore valutato di più in assoluto è Mario Gila, 30 milioni, un centrale. Questo denota il ridimensionamento tecnico della squadra perché, con tutto il rispetto per lui, non può essere che in una squadra come la Lazio il profilo che vale di più è quello di un difensore».

L’intreccio tra Lotito, i vincoli della Lazio e la Reggina

La situazione di stallo costringerà la dirigenza a operare con estrema cautela sul mercato. Oltre al nodo del saldo zero, a tenere banco sono le manovre extra-calcio del patron. Cardone ha infatti concluso tracciando lo scenario legato all’acquisto di un nuovo club calabrese: «Reggina? Io credo che Lotito acquisti direttamente, ci troviamo davanti alla stessa situazione che si era creata con la Salernitana. Fino al 2028 può tenere entrambe le società».