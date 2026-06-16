Mandas rientra a Formello! Gattuso punta sulla voglia di riscatto del portiere. I dettagli

Dopo il mancato riscatto da parte del Bournemouth, Mandas rientra a Formello! Gattuso punta su di lui nella prossima stagione. I dettagli

L’avventura in Premier League si chiude senza il lieto fine sperato, ma per Christos Mandas si aprono nuovamente, e in modo definitivo, le porte della Capitale. Il portiere greco farà ufficialmente ritorno alla Lazio dopo il prestito semestrale al Bournemouth. Trasferitosi in Inghilterra a gennaio per trovare quella continuità negatagli dall’inamovibilità di Ivan Provedel, l’esperienza con i Cherries è stata tutt’altro che memorabile: zero minuti collezionati, nessun esordio e una stagione terminata in panchina. Il club inglese, complice anche il mancato approdo in Champions League, ha rinunciato al riscatto da 17 milioni di euro (dopo averne già versati 3 per il prestito). Un timido tentativo di trattativa a 15 milioni è stato prontamente rispedito al mittente dal club biancoceleste.

Ultimissime Lazio LIVE: prima offerta del Napoli per Gila, si attende l’addio di Romagnoli. Su Rovella e il nuovo stadio…

Il ritorno di Mandas alla Lazio e la fiducia di Gattuso

Ad attenderlo a Formello ci sarà il nuovo tecnico Gennaro Gattuso, pronto ad affidargli le chiavi della porta biancoceleste. Con Provedel ormai in orbita Inter, sarà proprio il classe 2001 il nuovo titolare, permettendo al giovane Edoardo Motta di crescere con serenità nonostante l’ottimo impatto avuto quando, lanciato a suo tempo da Maurizio Sarri in piena emergenza, si è subito confermato affidabile, sfoggiando personalità e riflessi talvolta decisivi: memorabili il rigore parato a Riccardo Orsolini in un Bologna-Lazio di campionato e i penalty ipnotizzati nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta.

La carriera di Mandas dagli esordi alla Capitale

Cresciuto calcisticamente in patria, il portiere si è messo in luce prima con l‘Atromitos e poi con l’Ofi Creta, club che gli ha fatto da trampolino di lancio verso il calcio internazionale prima del suo sbarco a Roma. Alto 189 centimetri, l’estremo difensore ellenico fa della reattività tra i pali e della forza esplosiva i suoi principali punti di forza. È un portiere moderno, coraggioso nelle uscite basse e dotato di un’ottima personalità nel guidare la linea difensiva, qualità che lo rendono perfetto per i palcoscenici più caldi.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

Cosa darà Mandas alla Lazio del futuro

Il ritorno del greco offre a Gattuso un profilo affamato e desideroso di riscatto dopo i mesi d’ombra nel Regno Unito. Alla nuova Lazio, Mandas potrà garantire freschezza atletica, modernità nella costruzione dal basso e una straordinaria propensione a saper gestire le pressioni della piazza, dote già ampiamente dimostrata nel corso della sua prima parentesi romana.