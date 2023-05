Mattei: «Alla Lazio basterà battere la Cremonese per essere certa del secondo posto». Le parole del giornalista

Sul momento della Lazio e non solo ha detto la sua Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei. Le sue parole:

PAROLE– «Sarri ha parlato di miracolo, se miracolo non è poco ci manca soprattutto se la Lazio dovesse arrivare seconda. Se l’Inter non batterà l’Atalanta alla Lazio basterà battere la Cremonese per essere certa del secondo posto e vedendo quanto hanno speso le squadre che sono dietro non si può che essere soddisfatti »