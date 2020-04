Mattarella: «Pasqua di solitudine, ma non abbassiamo la guardia»

Il messaggio del Presidente della Repubblica, Mattarella, in occasione della Pasqua durante l’emergenza Coronavirus

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua vicinanza al popolo italiano, in ocassione della Pasqua, con un videomessaggio. Parole di conforto e sostegno per tutti coloro che, in questo momento di buio ed emergenza, stanno affrontando la perdita di persone care per il Coronavirus.