Matri: «Lazio discontinua, ad oggi gli dò la sufficienza»

Matri ha parlato a Dazn nel pre partita di Venezia Lazio, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Le sue parole:

«La Lazio sta avendo discontinuità di gioco e risultati, mai come quest’anno è mancato Immobile con tante assenze. Ad oggi do la sufficienza ma ancora non si è vista la mano dell’allenatore»