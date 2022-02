Matri: «Porto-Lazio? È mancato Immobile. Con lui in campo...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dagli studi di DAZN Alessandro Matri ha analizzato la sconfitta della Lazio contro il Porto: le sue dichiarazioni

Dagli studi di DAZN Alessandro Matri ha analizzato la sconfitta della Lazio contro il Porto. Le sue dichiarazioni.

IMMOBILE – «È mancato Ciro Immobile, le sue caratteristiche mancano in questa squadra. Sono abituati a vedere davanti Ciro e sanno come si muove, oggi ha giocato Felipe ma non è uno che attacca la profondità. Oggi la Lazio ha avuto un buon possesso palla, ha buone trame».

RITORNO ALL’OLIMPICO – «Venire a casa con un gol di differenza è tutto ribaltabile. Con Immobile in campo la Lazio diventerà sicuramente più pericolosa».