Matri: «Ad oggi la Lazio non è pronta per la Champions»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro Matri, oggi commentatore di DAZN, ha commentato il momento della Lazio, dopo la sconfitta rimediata a San Siro

Alessandro Matri, nei minuti immediatamente antecedenti al calcio di inizio tra Lazio e Bologna, ha commentato così il momento dei ragazzi di Sarri. Le sue parole a DAZN:

ZONA CHAMPIONS – «Atalanta Juve? La distanza non è grande, ma la Lazio dovrebbe guardarsi alle spalle. Ad oggi non è una squadra pronta ad andare in Champions League. Non ha mai avuto la continuità giusta, deve pensare solo a migliorarsi».

IMMOBILE – «Lui è l’uomo simbolo di questa Lazio e la Lazio ha bisogno di certezze, adesso. Abbiamo visto i suoi numeri e quelli di Milinkovic. Parliamo di un giocatore che è entrato nella storia del club».