Matri, da dirigente ad allenatore: comincia oggi la nuova avventura

Nuova avventura per Alessandro Matri, dirigente della Lazio e collaboratore di Tare: diventerà allenatore. Le ultime

Inizia oggi una nuova avventura per Alessandro Matri. Il dirigente biancoceleste, già collaboratore di Tare, è tra gli iscritti al corso di allenatore della Figc, cominciato oggi. A far compagnia all’ex attaccante, tanti nomi illustri, come quelli di Del Piero, Vieri, Balzaretti, Abate, De Rossi…

Con la certificazione ottenuta, gli allenatori potranno guidare tutte le giovanili e le formazioni femminili, anche quelle militanti in Serie A.