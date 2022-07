Matic: «Mihajlovic dolce e gentile. Quel bisticcio in nazionale...»

Nemanja Matic ha parlato a Il Messaggero di Sinisa Mihajlovic: le dichiarazioni del centrocampista giallorosso

BISTICCIO IN NAZIONALE – «Ero giovane e nelle prime 3-4 partite di qualificazione per i mondiali brasiliani, non ho giocato. Mi sono reso conto che non rientravo nei suoi piani e così ho preferito lasciare la Nazionale prima che me lo dicesse lui, non rispondendo più alle convocazioni. Mai avuti però problemi personali con Sinisa».

CHIARIMENTO – «Sì, in effetti non capita tutti i giorni. Ma con Sinisa ci siamo in seguito chiariti. Siamo andati a cena insieme e lui mi ha chiesto di tornare. L’ho fatto con piacere in occasione di un match contro la Croazia. E da lì è ripresa la mia storia con la Nazionale. Mihajlovic è un grande allenatore, una bella persona. Un uomo che esternamente può sembrare burbero ma in realtà è una persona molto dolce e gentile».