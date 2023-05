Vecino, l’ora del rientro. E spunta un retroscena

Matias Vecino tornerà a disposizione di Sarri per la gara di domenica contro l’Udinese: spunta un retroscena sul centrocampista

Matias Vecino è finalmente pronto al rientro. Il centrocampista della Lazio ha perfettamente recuperato dall’infortunio muscolare patito contro il Sassuolo e sarà regolarmente a disposizione di Sarri nella sfida di domenica sera contro l’Udinese.

Il Messaggero oggi in edicola svela un interessante retroscena sul centrocampista: il ragazzo è stato aiutato da un mental coach dal quale è seguito da tre anni per uscire dal difficile momento vissuto da gennaio in poi