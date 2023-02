Vecino: «Coppa Italia obiettivo importante, io sto bene»

Matias Vecino, centrocampista della Lazio, ha presentato la sfida di domani contro la Juventus in Coppa Italia: le sue parole

Intervistato da Lazio Style Channel, Matias Vecino ha presentato la sfida di domani sera in Coppa Italia contro la Juventus:

«Sto bene, sono carico come nei miei primi mesi alla Lazio. Sono arrivato in biancoceleste due settimane prima dell’inizio del campionato. I primi mesi stati mesi intensi con tante partite, un calo è fisiologico, voglio tornare quello della prima parte di stagione.

Il bilancio è positivo, penso sempre alla squadra e il rendimento del gruppo è alto, si può migliorare sempre ma sono soddisfatto. Nella seconda parte di stagione dobbiamo fare ancora meglio. La Coppa Italia deve rappresentare una grande opportunità, siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo per fare nostra la qualificazione domani.Giocare contro la Juventus a Torino è sempre difficile, nonostante il momento difficile la rosa bianconera è sempre piena di campioni. Pellegrini è giovane e ha voglia di fare bene, speriamo di averlo subito con noi, gli abbiamo dato subito il benvenuto»