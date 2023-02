Materazzi stila il suo XI ideale: c’è un ex Lazio

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha stilato il proprio XI ideale: presente anche l’ex Lazio Dejan Stankovic

Si tratta di Dejan Stankovic, in biancoceleste dal 1998 al gennaio 2004. Queste le parole dell’ex difensore sull’attuale allenatore della Sampdoria: «Siamo stati insieme in camera per 5-6 anni. Tutti i miei trofei all’Inter li ho vinti con lui. Neanche sapeva quanto fosse forte».

Questo l’XI: Julio Cesar in porta; in difesa da destra a sinistra Maicon, F.Cannavaro, Samuel, Chivu; davanti alla difesa J.Zanetti e Stankovic; sulla trequarti Totti; in attacco Ronaldo, Milito, Eto’o. Come tecnico Mourinho.