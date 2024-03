Materazzi: «Un ricordo di Simeone? Tutti sanno qual è…». Le parole dell’ex giocatore

Marco Materazzi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport focalizzandosi sull’Inter e sul suo cammino in Champions League. In particolare, sull’Atletico Madrid, l’ex calciatore ha spiegato che a parer suo si tratta dell’ostacolo più duro per giungere in finale. Poi, riferendosi all’allenatore ex Lazio Simeone, ha spiegato: “Un ricordo di Simeone? Un brutto ricordo e tutti sanno qual è (il 5 maggio, ndr) quindi meglio non parlarne”.