Materazzi ammette: «Il mio idolo come calciatore? Ne ho tanti ma c’è un ex biancoceleste che ammiro tantissimo»

Materazzi, l’ex difensore rilascia una curiosa intervista parlando anche del suo idolo calcistico che è un ex biancoceleste: ecco di chi si tratta

Ai microfoni di Rio Meets condotto da Rio Ferdinand disponibile su Youtube, ha parlato Marco Materazzi, il quale rilascia alcune dichiarazioni parlando dei suoi idoli tra cui uno biancoceleste ossia Nesta. Ecco cos ha detto l’ex Lazio

PAROLE – Idolo? Ne ho uno, ed è Nesta. Per me Nesta era il migliore quando avevo 21 anni. Prima probabilmente Van Basten, perché mi piace molto, un attaccante straordinario, ma dopo ho provato a vedere Nesta, e quest’ultimo è diventato il mio idolo. Anche quando giocammo insieme per me non era facile perché giocavo con il mio idolo. Con Cannavaro è differente, perché noi siamo amici e abbiamo giocato anche nell’Inter, ma con Sandro ho un problema emotivo, e non so perché. Secondo me lui era uno dei migliori, penso che se giocasse oggi sarebbe il miglior difensore al mondo. Anche Maldini era uno dei migliori, ma per me Nesta è leggermente meglio di Maldini, ma Paolo rimane comunque uno dei migliori

nella storia