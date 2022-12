Materazzi: «Il Marocco? Mi ricorda il nostro gruppo del 2006»

Materazzi, l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale ha parlato della sfida tra Francia e Marocco soffermandosi su Hakimi e compagni

PAROLE – «La Francia ha forza, fisicità, un po’ come nel 2006. Bisonga limitarli e cercare di colpirli quando concedono qualcosa. Mbappé per affrontarlo devi temporeggiare, al contrario di Giroud che però sa farti gol. Regragui non vuole concedere profondità, ma portarsi dentro casa Giroud non è mai una buona idea. Marocco? Mi ricorda l’Italia e il gruppo del 2006. Vincitrice? Oggi tifo per il Marocco, ma spero vinca l’Argentina e sarei contento per Messi, se lo meriterebbe»