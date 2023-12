Guendouzi a LSC: «Gol importante ma posso farne altri. In Coppa Italia abbiamo questo obiettivo»

Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha commentato la vittoria con un suo gol contro il Genoa in Coppa Italia

Ai microfoni di Lazio Style Channel dopo Lazio-Genoa di Coppa Italia, Mateo Guendouzi ha commentato:

«Contento per il gol, so che posso fare più gol ma la mia speranza è che con il lavoro possa farne di più per aiutare i miei compagni. Devo cercare di essere più presente e preciso negli ultimi 25 metri e migliorare l’ultimo passaggio. La Coppa Italia? Ovviamente, è una competizione che ci interessa, così come ogni competizione. Ho molta fiducia nella squadra, le gare saranno tante e non sarà facile, ma con questo spirito si può andare lontano».