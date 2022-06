Piscedda: «Acerbi cessione difficile, non interessa alle big. E Romagnoli...»

Massimo Piscedda – ospite sulle frequenze di Radiosei – ha commentato il momento della Lazio e della Nazionale azzurra

Per i microfoni di Radiosei, l’ex biancoceleste Piscedda ha fatto il punto sul mercato della Lazio e detto la sua sul momento della Nazionale italiana. Le sue parole:

MERCATO IN DIFESA – «Se davvero Sarri ha chiesto espressamente Romagnoli non credo che la Lazio se lo faccia scappare. Se questo arrivo dipendesse dalla cessione di Acerbi, invece, non sono così convinto che sia un’operazione semplice. Non credo che possa interessare le big del nostro calcio anche per questioni d’età».

NAZIONALE – «Secondo me i talenti in Italia ci sono, basta fargli fare esperienza. È un momento di ricambio, va accettato e bisogna lavorare per il prossimo europeo ed il prossimo mondiale. Mancini è ancora il ct ideale per questo, poi dipende da quello che ha intenzione di fare lui».