Piscedda: «Momento della Lazio? Responsabilità tutta dei calciatori»

Massimo Piscedda, ex Lazio, ha commentato il momento vissuto dalla squadra di Sarri dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Intervenuto a Radiosei, Massimo Piscedda ha parlato così del momento della Lazio:

«Ancora con gli allenatori? Sono i giocatori a fare la differenza e a vincere le partite. È vero che quando le squadre avversarie pressano più alte, occorre cambiare atteggiamento e sfruttare di più la profondità, con le verticalizzazioni, ma non è sempre semplice. A chi sta trovare le soluzioni? Sicuramente a Sarri, ma se i giocatori in campo vedono che il calcio interpretato nello spartito non va, devono prendersi la responsabilità di cambiare atteggiamento, al di là di ciò che impartisce il tecnico. Ho avuto anche io allenatori integralisti in carriera, per questo vi dico che la responsabilità è sempre dei calciatori».