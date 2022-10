Infortunio Immobile, Piscedda «Sostituto sul mercato? No ai trentacinquenni»

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, ha parlato del possibile vice di Immobile dopo l’infortunio patito: no ai trentacinquenni

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Massimo Piscedda ha parlato in questi termini del possibile vice Immobile da reperire sul mercato:

«Io sono stanco di vedere trentacinquenni nel nostro campionato. Dico no a Caicedo e soprattutto no a Higuain. Sono calciatori che hanno dato tutto. Servono soluzioni per l’oggi e per il domani».