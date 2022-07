Piscedda: «Casale più strutturato di Luiz Felipe, con Romagnoli...»

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ha fatto il punto su Casale e Romagnoli, prossimi difensori centrali di Sarri

Intervistato da Radiosei, Massimo Piscedda ha parlato così di Casale e Romagnoli:

«È un buon giocatore, rispetto a Luiz Felipe è più strutturato, ma nel complesso non credo sia superiore al brasiliano. Con Sarri può migliorare ulteriormente. Romagnoli? Insieme a Casale formerebbero una buona coppia di centrali, tuttavia non credo che il salto di qualità sia incredibile. Sicuramente sarebbero utili nel tempo vista l’età di entrambi. La Lazio ha problemi difensivi da diversi anni, nella pochezza generale in quel settore, Acerbi ha dimostrato di essere tra i migliori».