Piscedda: «Romagnoli forte tecnicamente, ma non è più cresciuto»

Massimo Piscedda, intervenuto a Radiosei, ha commentato il possibile arrivo di Romagnoli alla Lazio: le sue parole

Alessio Romagnoli sembra essere sempre più vicino alla Lazio, Massimo Piscedda – intervenuto ai microfoni di Radiosei – ha commentato la trattativa. Ecco le sue parole:

«Alessio tecnicamente è molto forte e non lo voglio minimamente sminuire, ma credo si debba capire perché improvvisamente la sua crescita si è arrestata. Al Milan da un certo momento in poi ha giocato pochino. Mi piacerebbe una coppia formata da Romagnoli e Izzo, anche se non penso che sia fondamentale avere due giocatori di piede opposto. Il Verona, per esempio, a centrocampo gioca con tre calciatori di piede sinistro».