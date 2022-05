Piscedda: «Casale non mi è piaciuto, Patric gli è superiore»

Massimo Piscedda, per i microfoni di Radiosei, ha commentato gli intrecci di mercato che coinvolgono la Lazio: le parole

Per i microfoni di Radiosei, Massimo Piscedda ha parlato degli intrecci di mercato che coinvolgono la Lazio, soffermandosi su Casale, visto nell’ultima gara di campionato. Le sue parole:

«Non sono affatto convinto che Romagnoli alla fine verrà alla Lazio. Fra lui e Izzo preferirei Izzo. Su Casale devo dire che contro la Lazio non mi ha convinto. I giocatori non si valutano su una prestazione ma all’Olimpico ha fatto male e mi aspettavo di più. Se è quello visto contro la Lazio, cosa che non credo, Patric gli è superiore».