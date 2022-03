Mauro: «Lazio ottava, Immobile non può fare il titolare con l’Italia»

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha criticato duramente la scelta di affidarsi ad Immobile e Raspadori

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus e ora opinionista a Sky, ha parlato ai microfoni de La Repubblica dell’Italia. Le sue dichiarazioni:

ITALIA – «Senza offesa ma in attacco non possiamo avere il centravanti dell’ottava di Serie A e quello del Sassuolo. Nella squadra che vinse il Mondiale nel 2006 c’erano finalisti o vincitori della Champions. Barella con Lippi non sarebbe mai stato convocato, ma questo è un guasto del sistema».

