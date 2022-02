Brambati: «Dopo ieri sera al posto di Lotito chiedere lumi a Sarri»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Brambati, noto procuratore sportivo, ha duramente criticato la prestazione di ieri sera della Lazio in Coppa Italia: Lotito…

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati ha contestato duramente Sarri. Le sue parole:

«Io se fossi il proprietario della Lazio chiederei a Sarri come ha preparato questa partita. Credo che ci siano delle corresponsabilità di tutta la squadra. Mi è sembrata una squadra allo sbando. Non credo sia solo merito del Milan, ma credo che la Lazio ci abbia messo del suo. Sarri poi ha presentato la partita commentando la formula, una roba fuori luogo. Pensasse prima a preparare meglio i suoi uomini. Sicuramente il Milan ha fatto una grande partita, ma la Lazio è rimasta a Roma o c’è qualcosa che non va».