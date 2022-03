Massimo Brambati, noto procuratore, ha analizzato la sfida tra Roma e Lazio in programma domenica pomeriggio: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del Derby di domenica tra Roma e Lazio:

«Per la Roma è importante per la piazza, per la Lazio invece per la classifica, perché deve guardare avanti. Alla penultima avrà la Juve, occhio. Se vince il derby va a insidiare il quarto posto».