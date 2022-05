Bonanni assolve Sarri: «Non poteva fare di più, bilancio positivo»

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha analizzato il rendimento di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio: il tecnico è promosso

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato in questi termini di Maurizio Sarri:

«Sarri ha fatto benissimo, non poteva fare di più. A inizio stagione era anche inferiore all’Atalanta. Arrivare quinta è una grande cosa. Sarri ha fatto un campionato importante e se fossi in Lotito gli metterei davanti carta bianca. Ho paura che Lotito stia pensando di fargli un mercato non come vuole lui. Io spero che gli faccia invece un mercato importante».