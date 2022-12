Bonanni «Il futuro di Milinkovic e Luis Alberto? Il mercato è imprevedibile»

Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio, ha analizzato il futuro di Luis Alberto e Milinkovic-Savic: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così del futuro di Milinkovic e Luis Alberto:

«Insomma. Tranquilli non si può mai essere, il mercato è imprevedibile. Se fossi il presidente, cercherei in tutti i modi di accontentare Milinkovic, se c’è la volontà del giocatore di rimanere. Per quanto riguarda Luis Alberto, ogni anno c’è del malcontento da parte del giocatore. E’ uno importante ma Milinkovic resta uno dei centrocampisti top in Europa, quindi spero che Lotito faccia qualcosa in merito».