Ambrosini: «Il ritiro è servito a chiarirsi, su Immobile e Luis Alberto...»

Massimo Ambrosini ha parlato nel pre-partita di Atalanta Lazio: ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Milan a DAZN

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e attuale commentatore di DAZN, ha parlato nel pre-partita di Atalanta Lazio:

LAZIO – «Il ritiro ha aiutato a chiarirsi, non ci si aspettava che il gioco di Sarri fosse concepito fin da subito ma non si ci si aspettava nemmeno queste battute d’arresto, poi è chiaro anche gli impegni in europa hanno influenzato sul rendimento».

LUIS ALBERTO – «Giusto che l’allenatore lo valuti, che faccia le sue scelte, nell’ultima partita contro la fiorentina ha fatto bene, migliorerà nel inserimento nel gioco di Sarri con il tempo e continuità».

IMMOBILE – «Non gli si può chiedere di essere diverso totalmente da quello che è, non è uno di quegli attaccanti che vive solo per il gol non è un attaccante da area di rigore tipo Dzeko, ma è uno che viene a giocare con il resto della squadra. Sa giocare a calcio».