Juventus, Allegri: «La Lazio sta facendo grandi cose. Pogba e Chiesa..»

Max Allegri, tecnico della Juventus, ha elogiato in conferenza stampa il rendimento della Lazio: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha elogiato la Lazio e fatto il punto sugli infortuni di Pogba e Chiesa:

«Siamo all’11esima giornata. Parlare di scudetto non serve. Mercoledì è stata una batosta, domani dobbiamo reagire e cercare la vittoria. Siamo indietro, le altre stanno viaggiando. Il Napoli sta facendo cose straordinarie come il Milan. Anche Lazio, Inter e Roma stanno facendo cose importanti. Mancano ventisette partite e noi dobbiamo rubacchiare i punti. Pogba e Chiesa? Domani non sono convocati. Impossibile che lo siano mercoledì, e al 99 percento neanche con l’Inter. Se ci saranno, ma molto difficile, con Verona e Lazio. Così ci mettiamo l’animo in pace».