Maspero: «Ricci alla Lazio? Se il Torino vuole crescere deve tenerlo»

Intervenuto ai microfoni di TMW l’ex granata Maspero ha espresso il suo parere riguardo l’accostamento di Ricci alla Lazio, avvisando il Torino

RICCI – L’asticella del Torino dove la si vuole portare? La Lazio va in Champions, vuol dire che se ti chiede Ricci è uno di valore. E tu te ne privi? Vuol dire che poi devi reinvestire. Se vuoi alzare l’asticella lo tieni e investi. Altrimenti sarà sempre in quella posizione, dove per quanto Juric faccia bene poi non si va più in là