Hanno Detto
Marusic in zona mista: «Penso che non abbiamo creato tanto in questa partita. Eravamo senza troppi giocatori importanti. Arbitro? Dobbiamo vedere cosa è successo»
Marusic in zona mista nel post partita di Lazio Cremonese. Le parole del terzino biancoceleste dopo il pareggio per 0-0 dell’Olimpico
Al termine della sfida tra Lazio e Cremonese, conclusa con un pareggio che ha lasciato un po’ di rammarico in casa biancoceleste, in zona mista è intervenuto Adam Marušić, terzino montenegrino classe 1992 e uno dei giocatori più esperti dello spogliatoio.
L’esterno ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sulle difficoltà offensive, sulle numerose assenze e sul momento delicato della stagione, senza sottrarsi a una riflessione sul proprio futuro, con il contratto in scadenza.
ANALISI DELLA PARTITA – «Penso che non abbiamo creato tanto in questa partita, dovevamo fare di più ed essere più cattivi davanti alla loro porta. Non ci siamo riusciti a fare questo gol e alla fine abbiamo pareggiato e portato a casa un punto in questa partita che era importantissima per noi. Ci manca ancora la partita a Udine, l’ultima dell’anno, e dobbiamo essere positivi in questo momento».
EMERGENZA E ASSENZE – «Questa sera eravamo senza sei-sette giocatori troppo importanti per noi, però penso che ognuno di noi che ha giocato stasera abbia dato il massimo. Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti e spero che in futuro non ci siano questi problemi come questa sera».
ARBITRAGGIO – «Io non ho visto ancora niente e non ho ancora parlato con nessuno, dobbiamo vedere che è successo e non mi piace parlare così perché non ho visto niente».
MESSAGGIO AL GRUPPO – «Tutti noi dobbiamo avere tanta fame, tanta motivazione e dare tutto per questa maglia. Questo non deve mai mancare in nessuno di noi e solo così si fanno grandi risultati».
FUTURO E RINNOVO – «Rinnovo? Se voglio rimanere…».
