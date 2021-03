Adam Marusic, giocatore biancoceleste, ha parlato del suo ruolo e dell’impiego come difensore centrale

Intervenuto al Match Program della Lazio, Marusic ha parlato della sua posizione in campo: spesso il montenegrino viene impiegato come difensore centrale.

DIFESA – «Mi trovo sicuramente meglio come esterno, però se devo aiutare la squadra posso giocare anche come centrale di difesa. Tutto lo staff mi ha dato qualche consiglio per esprimermi meglio in questa posizione».