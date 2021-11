Marusic positivo al Covid: l’annuncio del Montenegro

Marusic è positivo al Covid. A dare la notizia è la Federcalcio del Montenegro: l’esterno è a rischio per Lazio Juve

Dal Montenegro arriva una brutta notizia per la Lazio: Marusic è positivo al Covid.

A dare la notizia è la Federcalcio della nazionale dell’esterno di fascia. Marusic non è sceso in campo per la sfida contro l’Olanda ed è già stato messo in isolamento. L’esterno della Lazio è a rischio per la sfida con la Juve.

Si tratta del secondo giocatore positivo nel Montenegro dopo Stevan Jovetic.