Marusic: «Sono qui da otto anni e mi piacerebbe concludere qui la mia carriera. Milinkovic Savic? Spero di superarlo!»

Le parole di Adam Marusic circa il proprio futuro alla Lazio e sugli obiettivi preposti per questo finale di stagione entusiasmante

Domani sarà il turno di Lazio Juventus per il campionato di Serie A ed uno dei giocatori più carichi in vista del match è certamente Adam Marusic. Il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Inside Serie A su DAZN dove ha svelato una vera e propria sorpresa per il popolo biancoceleste! Ha parlato infatti del proprio futuro, della stagione e di un curioso aspetto legato a Milinkovic Savic. Le parole:

LAZIO-JUVENTUS – «Sono qui da otto anni ormai, si è parlato di rinnovo, mi piacerebbe rimanere. Se tutto va bene, dovrei prolungare il mio contratto con la Lazio e significherebbe concludere qui la mia carriera.»

MILINKOVIC SAVIC – «Era già qui quando sono arrivato, uscivamo spesso. Abbiamo giocato sei anni insieme, ha lasciato la squadra da 18 mesi ma siamo buoni amici e ci sentiamo ancora. A livello di presenze lo sto raggiungendo lentamente, spero di riuscire a superarlo.»

STAGIONE – «Ho segnato quattro gol quest’anno e credo di averne fatti tre al mio primo anno alla Lazio, nel 2017. Non è il mio compito principale in campo, ma quest’anno sono riuscito a segnare. Spero di fare qualche altro gol prima della fine della stagione in modo da aiutare la mia squadra. Se manteniamo lo stesso ritmo che abbiamo avuto finora abbiamo buone possibilità di giocare la Champions League il prossimo anno, e sarebbe un grande risultato.»