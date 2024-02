Marusic a riposo nel pomeriggio: ecco perchè il montenegrino non si è allenato

Marusic a riposo nel pomeriggio di oggi: ecco perchè l’esterno montenegrino non si è allenato quest’oggi

Adam Marusic non ha lavorato nel pomeriggio con il resto del gruppo, rimanendo a riposo invece di tornare in campo a Formello per preparare il prossimo match contro il Bologna.

Solo precauzione per lui. Non dovrebbe infatti essere nulla di preoccupante per l’esterno montenegrino, che domenica dovrebbe tranquillamente riprendere il suo posto sulla fascia destra della Lazio.