Marusic Lazio, nove anni da colonna della società capitolina: «Puntiamo ai primi quattro posti, poi vedremo»

Marusic Lazio, il jolly difensivo è il veterano più presente in rosa con 316 presenze: «Non ci sono alibi, dobbiamo dare il massimo»

Adam Marusic è l’immagine della Lazio che riparte. Con 316 presenze in biancoceleste e nove stagioni alle spalle, il difensore montenegrino è oggi il volto della continuità e della dedizione.

Nella preparazione estiva, Sarri gli ha chiesto di adattarsi per sostituire Patric e Gigot. «Non l’avevo mai fatto, ma ho detto subito sì. Con Inzaghi giocavo da terzo, a quattro è diverso», ha raccontato Marusic, sottolineando la sua disponibilità nel Club di Serie A.

Il mercato bloccato ha rallentato i piani di ringiovanimento, ma il gruppo dei senatori rappresenta la spina dorsale della squadra: oltre a Marusic, figurano Pedro, Vecino, Romagnoli e il capitano Zaccagni. La loro esperienza sarà determinante in un’annata senza coppe europee, che permetterà di lavorare con maggiore intensità in settimana.

Domani a Rieti contro l’Atromitos sarà una prova generale prima del debutto in Serie A contro il Como. «Con loro sarà dura, ma siamo la Lazio e dobbiamo affrontare ogni gara per vincere», ha ribadito Marusic.

L’obiettivo resta chiaro: «Puntiamo ai primi quattro posti, poi vedremo se ci riusciremo. Castellanos e Cancellieri sono cresciuti tanto, anche Cataldi potrà fare bene». Parole da leader, che confermano come la Lazio di Sarri voglia trasformare la sua esperienza in un’arma per tornare a competere ai vertici.