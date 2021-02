Marusic non molla: «Tutti uniti per ripartire! Forza Lazio» – FOTO

L’esterno della Lazio Adam Marusic ha commentato sui social la sconfitta rimediata ieri in casa contro il Bayern Monaco

Nonostante il risultato e la sconfitta, la sua è stata tra le migliori prestazioni dei giocatori biancocelesti, sintomo del suo grande momento di forma. Stiamo parlando di Adam Marusic, che nella sconfitta contro il Bayern Monaco ha dimostrato ancora una volta di poter essere una buonissima risorsa per la Lazio.

Questo lo dimostra anche il suo atteggiamento, sia dentro che fuori dal campo: il numero 77 non molla mai, come si vede anche sui social. Infatti, il montenegrino, con un post sul proprio profilo Instagram, ha affermato: «Tutti uniti per ripartire! Forza Lazio».