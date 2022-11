Marusic: «Dovremo dare più del 100% e avere il giusto atteggiamento da subito»

Marusic ha parlato nel pre partita di Juve-Lazio: queste le dichiarazioni del giocatore della Lazio

AMBIZIONE – «Abbiamo il grande desiderio di dimostrare che meritiamo il secondo posto in classifica. Affrontiamo una grande squadra come la Juventus, dovremo avere l’atteggiamento giusto fin da subito; solo in questo modo avremo la possibilità di portare a casa un buon risultato.».

GARA – «Oggi chi scende in campo dovrà dare più del cento per cento perché avremo qualche assenza. I nostri tifosi ci hanno sempre offerto un grande aiuto, volgiamo ringraziarli. Dobbiamo continuare così per raggiungere tutti uniti i nostri obiettivi».

