Inter: per sostituire il partente Hakimi, i nerazzurri avrebbero messo Florenzi in cima alla lista dei desideri. Attenzione però anche a Marusic

Achraf Hakimi sarà il grande sacrificato sul mercato per far quadrare i conti dell’Inter. L’algerino dovrebbe finire al PSG che, alzando l’offerta a 70 milioni più bonus, dovrebbe chiudere l’affare. I nerazzurri sono così a caccia del sostituto e in cima alla lista dei desideri di sarebbe Alessandro Florenzi che torna alla Roma dopo il prestito proprio ai Parigini, ma ci resterà per poco tempo. Troppo alto per i giallorossi lo stipendio da 3 milioni netti e troppo comoda la possibilità di una plusvalenza, con la trattativa che potrebbe chiudersi intorno ai 6-8 milioni.

Le alternative, come riportato da La Gazzetta dello Sport, portano a Davide Zappacosta, che ha chiuso in crescendo con Genoa e tornerà al Chelsea giusto il tempo di un caffè, e Adam Marusic, uno dei pupilli di Simone Inzaghi e che ha il contratto in scadenza con la Lazio tra un anno.