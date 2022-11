Marusic inarrestabile: contro il Monza può raggiungere Signori per numero di presenze

Le gioca tutte Adam Marusic. Il terzino è ormai una pedina fondamentale per Sarri, oggi può arrivare a 195 presenze

Marusic viaggia come un treno. Fino ad ora ha giocato 19 partite: sempre presente, sia in campionato che in Europa, rendendosi un vero punto fermo per Sarri e per la squadra.

Adam è stato anche uno dei giocatori più coinvolti nei festeggiamenti per la vittoria del derby: mano sullo stemma, abbracci coi tifosi, cori urlati verso la Curva Nord e uno spirito di appartenenza che lo rende sempre più parte della storia della Lazio.

Come ricorda Il Messaggero, anche i numeri sono destinati a iscriverlo sulle pagine degli annali biancocelesti: giocando contro il Monza, raggiungerebbe quota 195 presenze appaiando Beppe Signori, vero simbolo di Lazialità.