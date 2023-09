Marusic: «In queste partite sono i dettagli a fare la differenza, e il Milan li ha sfruttati»

Marusic, il biancoceleste ha parlato al termine della partita persa dalla Lazio contro il Milan in zona mista

Al termine della partita persa dalla Lazio contro il Milan, Marusic ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista ha rilasciato a caldo queste dichiarazioni

PAROLE – Purtroppo è andata così, noi siamo entrati dal primo minuto con tanta voglia e motivazione di vincere ma purtroppo non ci siamo riusciti. Penso che abbaimo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto qualche occasione di fare gol. Alla fine sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e loro sono riusciti a fare questi due gol, prendendosi la vittoria.

Dobbiamo fare meglio. Dobbiamo imparare dai nostri errori, continuare a lavorare ogni giorno e i risultati arriveranno.

Penso che abbiamo provato nel primo tempo ad avere occasioni, nel secondo tempo meno. Avevamo il pallone in nostro possesso ma non siamo riusciti a fargli del male. Dobbiamo migliorare in questo e penso che tra tre giorni abbiamo un’altra partita e dobbiamo guardare avanti.

Noi dobbiamo giocare il nostro cacio a Glosgow e portare il risultato a casa.

Immobile? Lo vedo bene, è il nostro capitano, sta sempre con noi. Oggi il mister ha scelto di farlo stare in panchina, ma è molto importante per noi.

Dopo il Celtic ci sarà l’Atalanta, ma andiamo prima a Glasgow. Vogliamo vincere la partita contro l’Atalanta all’Olimpico davanti ai nostri tifosi.

Durante la partita è normale soffrire, noi siamo abituati. Difendiamo ogni partita in modo uguale, sono piccoli dettagli che fanno la differenza