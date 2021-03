Marusic bomber in trasferta, per lui è il settimo gol lontano da Roma

Ieri la Lazio ha battuto l’Udinese in trasferta grazie ad un gol di Adam Marusic: per il montenegrino è il settimo gol fuori casa

Una vittoria importantissima per la Lazio in chiave quarto posto. I biancocelesti ieri sera hanno battuto per 1-0 l’Udinese alla Dacia Arena, portandosi di nuovo a -6 dall’Atalanta, con una gara ancora da recuperare. La rete della vittoria è stata messa a segno da Adam Marusic.

Come riportato su Twitter da Lazio Page, per l’esterno montenegrino questo è il nono gol con l’aquila sul petto e 7 di questi sono stati realizzati fuori casa. Il numero 77, dunque, si esalta lontano da Roma, dove ha bucato le reti di Marsiglia, Milan, Verona (la sua prima in Serie A), Benevento, Genoa, Atalanta e Udinese.