Marusic a LSC: «Vogliamo tornare dove eravamo lo scorso anno, Ai tifosi voglio dire questo». Le parole del biancoceleste

Nel corso della cena di Natale, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto Adam Marusic per parlare degli obiettivi futuri e non solo. Queste le sue parole.

PAROLE– «Come ogni anno una cena bellissima, con le nostre famiglie e con tanta gente. Il mio bilancio è che può sempre essere meglio, dal punto di vista calcistico possiamo dare di più e purtroppo questa prima parte della stagione è andata così, ma noi dobbiamo sempre lavorare e cercare di migliorare. Vogliamo tornare dove eravamo lo scorso anno ».

FESTE DA GENITORE– «Come saranno le feste da papà? Sicuramente molto belle, adesso abbiamo anche una bimba. Un momento particolare per me, verrà la mia famiglia a Roma e staremo tutti insieme. Regali? Ancora non li ho fatti. Tra tombola e carte? Tombola. Pandoro o panettone? Panettone ».

AI TIFOSI– «Tantissimi auguri a tutti i tifosi, divertitevi con le vostre famiglie. Un abbraccio grande ».